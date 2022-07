Premio legalità “19 luglio 1992”, Terra Viva premia anche Fanpage.it La cerimonia, nel trentennale della strage di via D’Amelio in cui morì il giudice Borsellino, si terrà a Marano di Napoli in un bene confiscato alla camorra.

A cura di Antonio Musella

L'associazione Terra Viva è giunta alla quinta edizione del premio nazionale "19 luglio 1992, Terra Viva dalla parte della Legalità", un premio che viene conferito ogni anno a personalità che si sono distinte nella lotta alle mafie. Quest'anno ricade il trentesimo anniversario della strage del 19 luglio 1992, a Palermo, dove in via d'Amelio perse la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta vittime di un'attentato mafioso. Per questa edizione l'associazione ha scelto di suddividere le consegne del premio in cinque tappe diverse, su territori particolarmente significativi, territori di resistenza e di lotta per la legalità contro le mafie e la violenza. Le prime tappe sono state a Caivano, Qualiano, Quarto e Napoli, mentre l'ultima tappa che sancirà anche la consegna del riconoscimento agli ultimi premiati si terrà a Marano di Napoli giovedì 28 luglio. Terra Viva ha scelto proprio Marano come ultima tappa come territorio simbolico, detiene infatti il record di scioglimenti per infiltrazione mafiosa da quando è stata approvata la legge nel 1991, con ben quattro scioglimenti, l'ultimo nel 2021.

Tra i premiati quest'anno ci sarà anche Fanpage.it, con il riconoscimento conferito al reporter Antonio Musella per il suo impegno contro le mafie e la corruzione. Tra i premiati anche l'ispettrice di polizia Veronica Quaranta e il sergente della Marina Militare Salvatore Girone. I premi saranno consegnati in una cerimonia che si terrà in un luogo simbolico, la sede della ex Sime Costruzioni a Marano di Napoli, a partire dalle ore 18:30. In quello che fu uno dei fortini dei clan di camorra si premieranno le azioni e le battaglie per la legalità. L'evento, che ha il patrocinio delle amministrazioni comunali di Marano, Quarto, Caivano e Napoli, della città metropolitana di Napoli, della Camera dei Deputati, della Fondazione Polis della Regione Campania, verrà presentato dal prof Angelo Zanfardino e da Salvatore De Maio, presidente di Terra Viva. Alla cerimonia sarà presente anche la Commissione Straordinaria, che regge il Comune di Marano attualmente commissariato, con i Prefetti Gerardina Basilicata, Valentino Antonetti e Giuseppe Garramone.