Pozzuoli, 16enne cade in mare nel Porto, si ferisce e non riesce a risalire: salvato dai barcaioli Il 16enne era caduto all’altezza del fanale verde. L’allarme lanciato da un gruppo di ragazzi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cade a mare nella zona dell'imboccatura del Porto di Pozzuoli, si ferisce e non riesce più a risalire. Brutta esperienza oggi pomeriggio per un 16enne del posto, che è rimasto leggermente ferito nella caduta. Per fortuna, subito è partita la macchina dei soccorsi. Il ragazzo, stremato e provato dalla permanenza in acqua, alla fine è stato salvato dal gruppo ormeggiatori e barcaioli e dalla Guardia Costiera, allertati da altri giovani.

L'allarme lanciato da un gruppo di ragazzi

L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. La sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli ha ricevuto una segnalazione dal locale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli, che a sua volta era stato allertato da un gruppo di ragazzi.

Questi ultimi avevano denunciato che un sedicenne era caduto accidentalmente a mare nei pressi del fanale verde dell'imboccatura del porto e non riusciva più a risalire a terra. A quel punto, il Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli, si è messo subito a disposizione.

Il 16enne salvato dai barcaioli

Sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima, è partito un tentativo di salvataggio. I barcaioli sono intervenuti con una propria imbarcazione, dirigendosi presso le acque antistanti l'infrastruttura portuale. Qui hanno recuperato e tirato a bordo il giovane, che era ormai stremato e provato per l'eccessiva permanenza nelle acque portuali, e lo hanno riportato sulla terraferma.

Il ragazzo, in evidente stato di agitazione, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando di Pozzuoli della Capitaneria di Porto. È stato tranquillizzato e sottoposto alle cure del personale medico del 118, intervenuto dopo la chiamata dalla sala operativa. Il personale sanitario ha riscontrato un generale buono stato di salute, curando le escoriazioni causatesi a seguito della caduta.