Pomigliano, inseguono l’auto ma cadono dallo scooter poi sparano L’episodio è avvenuto in via Napoli. Tre giovani a bordo di uno scooter hanno affiancato un’auto, minacciando il conducente con la pistola, ma sono caduti dal mezzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Minacciano l'autista con una pistola, ma perdono il controllo dello scooter e cadono: poi sparano alla macchina in fuga. È accaduto stanotte a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. L'aggressione, ancora da verificare, è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, che sono intervenuti in via Napoli dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco.

Feriti due 19enni a bordo dello scooter

Secondo una prima ricostruzione, 3 persone a bordo di uno scooter avrebbero puntato un’arma contro un 44enne del posto che era alla guida della sua auto. I tre, però, nel corso dell'inseguimento avrebbero perso il controllo del mezzo, cadendo a terra e facendosi male. Due dei tre sono rimasti feriti, si tratta di due ragazzi di 19 anni di Acerra, in provincia di Napoli, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due giovani sono stati trasportati presso i pronto soccorso degli ospedali Cardarelli di Napoli e Santa Maria della Pietà di Nola e non sono in pericolo di vita.

Il terzo uomo ha sparato all'auto prima di fuggire

Il terzo uomo, prima di dileguarsi, avrebbe invece esploso alcuni colpi di pistola contro l’auto del 44enne in fuga. Sul posto sono stati rinvenuti alcuni bossoli, ma sembra che nessun proiettile abbia centrato la vettura. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere anche acquisite le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e individuare e identificare anche il terzo uomo a bordo dello scooter che è riuscito a fuggire dopo aver esploso la raffica di proiettili alla direzione dell'auto.