Chiuso dai vigili del fuoco e dalla Protezione Civile il parco pubblico comunale Re Ladislao in via Cardinale Seripando, nei pressi di San Giovanni a Carbonara, nel quartiere San Lorenzo, nel cuore del centro storico di Napoli, dopo la segnalazione di alberi pericolanti all'interno. Il parco pubblico comunale è stato chiuso nella giornata di ieri, 31 maggio 2021. A lanciare l'allarme negli scorsi mesi il consigliere della IV Municipalità Andrea Cristiani: “All'interno del parco – dice – ci sono condizioni proibitive. Cestini dei rifiuti mai svuotati, carenza di pulizia, wc pubblici vandalizzati, scala mobile per disabili fuori uso, ma soprattutto un albero di grosse dimensioni dal quale a dicembre si è staccato un ramo ed è stato transennato, ma da allora non è mai stato potato”. Ma gli abitanti, con l'associazione popolare "Noi del quartiere San Lorenzo e Non" chiedono di riaprirlo quanto prima per restituirlo alle famiglie.

La denuncia ai vigili del fuoco

Cristiani ha scritto quindi al Comune e ai vigili del fuoco denunciando la situazione. “Com'è possibile che da dicembre ad oggi il parco sia rimasto aperto senza che nessuno intervenisse?”. Sulla vicenda interviene anche il consigliere locale Mario Maggio: “ Auspichiamo che tutti i parchi vengano aperti in sicurezza. La politica deve tutelare la sicurezza di adulti e bimbi nei luoghi pubblici”. Intanto, i cittadini del quartiere chiedono di accelerare la riapertura del parco pubblico, soprattutto adesso che con la fine delle restrizioni per il Coronavirus le famiglie possono tornare a respirare all'aria aperta. “Vorremmo risolvere al più presto i problemi – scrive l'Associazione popolare "Noi del quartiere san Lorenzo e Non" – all'interno del parco per vederlo riaperto subito”.