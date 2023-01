Pizzeria assaltata con l’ambulanza e derubata a Napoli, è gara di solidarietà: “Tutti a cena da loro” La pizzeria Impasto Vivo dei Colli Aminei era stata svaligiata da una banda di ladri la notte di Capodanno. Nel quartiere è partita una gara di solidarietà per aiutare il personale.

A cura di Pierluigi Frattasi

La pizzeria Impasto Vivo ai Colli Aminei è stata vittima di un furto la notte di Capodanno 2023. I ladri sono penetrati nel locale chiuso, attorno alle 2 di notte, sfondando vetrata e saracinesca con una ambulanza che avevano rubato poco prima. I malviventi hanno poi portato via l'incasso e alcune attrezzature, come una macchina affettatrice e una per il caffè espresso. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale. L'ambulanza è stata poi ritrovata in via Carbonara, al centro storico. "La cosa più triste – ha spiegato il titolare Luigi – è che questo delinquente ha rovinato il Capodanno a me ai miei soci, ma soprattutto alla mia famiglia. Uno dei pochi giorni in cui sono libero per impegni lavorativi".

La visita del parlamentare Borrelli e dei consiglieri locali

Le immagini dell'ambulanza usata come arieteper svaligiare la pizzeria hanno fatto il giro d'Italia. Adesso, però, nel quartiere dei Colli Aminei è scattata una gara di solidarietà tra gli abitanti per aiutare i titolari, vittime del furto, che hanno visto anche danneggiato il proprio locale. Ieri, il parlamentare dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, accompagnato dal consigliere della III Municipalità Carlo Restaino, ha fatto visita alla pizzeria per portare la sua solidarietà. “Delinquenti a Capodanno particolarmente attivi, il frastuono ottimo alleato per mettere a segno colpi”, ha detto il deputato.

L'appello: "Venite a mangiare la pizza da loro"

"Nel giorno di capodanno alle ore 02.00 circa – racconta Restaino – un uomo ha rubato un'ambulanza per distruggere la porta della pizzeria Impasto Vivo ai Colli Aminei, locale di un mio amico Luigi. Hanno rubato addirittura un'affettatrice. L'ambulanza è stata ritrovata al centro storico in uno dei tanti vicoli, per la precisione nei pressi di via Carbonara. Ma vi rendete conto del degrado? Un danno non solo economico, ma soprattutto morale. Prossimamente verrò insieme a Francesco Emilio Borrelli a mangiare una grande pizza non solo perché è buonissima, ma perché bisogna incoraggiare questi grandi e onesti imprenditori". E sono già tantissimi i messaggi di cittadini che stanno aderendo all'iniziativa: "Tutti a mangiare la pizza da Impasto Vivo, per aiutare il locale a risollevarsi", si legge in alcuni commenti.