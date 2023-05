Picchiato selvaggiamente a calci e pugni a Porta Nolana: 48enne è in pericolo di vita Trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare dove è ricoverato in osservazione con un trauma cranico commotivo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Picchiato selvaggiamente con calci e pugni nei pressi di Porta Nolana, un uomo di 48 anni è in pericolo di vita. Trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare dove è ricoverato in osservazione con un trauma cranico commotivo. La violenta aggressione è avvenuta ieri sera, poco prima della mezzanotte, nella zona a ridosso di piazza Garibaldi, dove si trova la stazione della Circumvesuviana. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione Napoli-Barra.

Ferito 48enne, trasportato all'Ospedale del Mare

I militari dell'Arma, ieri sera, sono intervenuti nel Pronto Soccorso dell’ospedale del mare dopo aver ricevuto la segnalazione dell'uomo ferito. La vittima, un uomo 48enne del Marocco, era da poco arrivata in pronto soccorso in codice rosso. Da una prima sommaria ricostruzione, pare che poco prima la vittima, mentre era a Porta Nolana sarebbe stata aggredita con calci e pugni da ignoti. Non è chiaro il motivo, né tantomeno quanti fossero gli aggressori. L’uomo è al momento ancora ricoverato in osservazione in pericolo di vita.

L'indagine dei carabinieri

Proseguono nel frattempo le indagini dei carabinieri per cercare di chiarire cosa sia avvenuto. Non è escluso che l'uomo possa essere stato aggredito anche da più persone. Le forze dell'ordine potrebbero acquisire le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e individuare e identificare i responsabili del pestaggio. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulla vicenda.