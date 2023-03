Piazza Garibaldi, vigile urbano aggredito a morsi, ferito anche un carabiniere L’aggressore stava colpendo le auto in via Bologna. Bloccato dalle forze dell’ordine. Per l’agente della Municipale 10 giorni di prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aggredisce a morsi un agente della Polizia Locale, poi scaraventa un carabiniere contro dei carrelli della spesa in strada, il quale si ferisce alla testa. È accaduto questa mattina in via Bologna, nei prezzi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, a Napoli. Qui, secondo le prime ricostruzioni, un uomo extracomunitario di grande corporatura avrebbe comunicato a colpire delle auto, apparentemente senza motivo.

Agente di Polizia Locale ferito a morsi alla Stazione Centrale

Sul posto sono subiti intervenuti i carabinieri che hanno cercato di placare l'uomo, che era in stato di agitazione, ma con grossa difficoltà. In supporto ai militari dell'Arma sono arrivati gli agenti della Polizia Locale. Alla fine le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare l'energumeno, ma non senza difficoltà.

L'uomo stava colpendo auto in via Bologna

L'aggressore, infatti, ha continuato a fare resistenza e a dimenarsi. Avrebbe ferito a morsi un agente della Polizia Locale, mordendogli il dorso della mano. Mentre avrebbe spinto via anche un carabiniere che si sarebbe ferito alla testa. L'aggressore alla fine è stato bloccato e ammanettato. Il vigile urbano è stato poi soccorso dagli altri agenti e trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini per le cure mediche del caso. L'agente della Polizia Locale è stato refertato ed ha ricevuto 10 giorni di prognosi per la guarigione, iniziando anche la profilassi medico-sanitaria.

Csa: "Basta aggressioni alla Polizia Locale"

Sulla vicenda interviene il sindacato CSA:

La Polveriera Vasto/Piazza Garibaldi continua a mietere aggressioni in danno delle forze di Polizia e paura tra la cittadinanza. È di questa mattina la gravissima aggressione in via Bologna da parte di un extracomunitario a un appartenente all' Arma dei Carabinieri e agli agenti di Polizia Municipale giunti a supporto.

E prosegue: