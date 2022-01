A Piazza del Plebiscito nuova illuminazione ed entro Natale aprirà il museo sotterraneo Vertice in Prefettura per la riqualificazione della piazza: potenziata l’illuminazione del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il museo dell’ipogeo di piazza del Plebiscito aprirà entro la fine del 2022. È la promessa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, al termine della riunione in Prefettura per la riqualificazione della piazza. L’appello per migliorare il decoro di piazza del Plebiscito, uno dei luoghi simbolo di Napoli, era partito dal direttore di Palazzo Reale Mario Epifani. Tra le ipotesi condivise con le istituzioni quella di migliorare l’illuminazione pubblica della piazza, affidata alla ditta Citelum. Sarà quindi potenziata l’illuminazione del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola. Mentre con i servizi sociali della città si provvederà a prendersi cura dei senza dimora che stanno dormendo in questi giorni a ridosso delle facciate di Palazzo Reale, con grande rischio per la loro salute, considerando le temperature gelide, prossime allo zero nella notte.

Un museo sotterraneo a piazza del Plebiscito

All’incontro, tenutosi presso il Palazzo di Governo, hanno partecipato il prefetto Claudio Palomba, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il soprintendente ai Beni Culturali Luigi La Rocca, l’assessore all’Urbanistica Laura Lieto, e il Fondo Edifici di Culto dell’Agenzia del Demanio. Attualmente sull’ipogeo sono in corso i lavori del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Ma il cantiere dovrebbe essere ultimato entro fine anno. L’obiettivo del Comune, che gestirà poi i locali, è di realizzarvi un museo che si comporrà di una sala centrale, collegata tramite corridoi ad altre quattro sale. Gli accessi saranno due: uno all’interno di uno dei locali che si trova sotto il colonnato della Basilica. L’altro sul retro della chiesa. Non è escluso che il museo possa essere collegato anche alla Galleria Borbonica.