Piangono i Quartieri Spagnoli: è morto Pino Cognetti, artigiano delle borse di My Bags Quartieri Spagnoli a lutto: è improvvisamente morto Giuseppe Cognetti di MyBags, artigiano del settore pelletteria molto noto in città.

Fanpage.it lo aveva intervistato pochi mesi fa e per un giorno interno le nostre telecamere avevano ascoltato i suoi sogni e osservato il suo lavoro: Pino Cognetti era l'emblema di quanto la creatività cresciuta a pane e vicoli di Napoli potesse diventare qualcosa di riconosciuto e apprezzato nel resto d'Italia e oltre. Giuseppe Cognetti è morto nella notte, probabilmente per un attacco cardiaco ed è grande lo choc ai Quartieri Spagnoli, lì dove l'artigiano si era inventato un nuovo modo di usare pelli e materiali plastici per zaini, borse e accessori personalizzati.

Cognetti aveva creato un marchio, “MyBags Napoli”,che dava il nome al suo negozio, in via San Mattia 32, proponendo l’artigianato partenopeo in chiave moderna e sostenibile: sacchi di iuta del caffè, buste per la spesa in pet riciclato o pelli, buttate dalle grandi aziende di moda perché imperfette in qualche angolino nelle sue mani diventavano oggetti di moda, accessori trendy, ricercatissimi non solo in città.

Pino ‘o cusutore, il cucitore, come veniva chiamato, spiegava:

Il mestiere nelle mani degli artigiani ha, per le grandi maison, un valore inestimabile. Lo stilista crea il modello, ma non sa come realizzarlo nella pratica. Qui entriamo in gioco noi. I soldi non mi interessano; metto il cuore nelle mie creazioni e leggo la soddisfazione negli occhi dei clienti: tutto questo non ha prezzo.

