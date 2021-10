Pedofilo ucciso a Frasso Telesino, condannati all’ergastolo i killer di Giuseppe Matarazzo Sono stati condannati all’ergastolo i due uomini accusati dell’omicidio di Giuseppe Matarazzo, l’uomo che venne ucciso sotto casa un mese dopo aver scontato una pena di 9 anni per abusi su due minorenni (e per i quali si era sempre professato innocente). Le indagini erano partite dopo che una delle due giovani si era tolta la vita.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono stati condannati all'ergastolo Giuseppe Massaro, 57enne di Sant'Agata dei Goti, e Generoso Nasta, 32enne di San Felice a Cancello, entrambi riconosciuti responsabili dell'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il 45enne pastore di Frasso Telesino che la sera del 19 luglio 2018 era stato ucciso a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione in contrada Selva. Entrambi sono stati condannati anche al risarcimento dei danni.

Si chiude così con il verdetto della Corte d'Assise del Tribunale di Benevento un procedimento lungo, iniziato all'indomani dell'omicidio di Giuseppe Matarazzo, freddato davanti casa il 19 luglio 2018, un mese dopo esserci tornato dopo aver scontato nove anni di reclusione per abusi su due minorenni. Condanna che era arrivata dopo lunghe indagini partite dopo che una delle due ragazze si era suicidata, nel 2008. Gli inquirenti scoprirono la "relazione" tra l'uomo e le due minori, ma si era sempre professato innocente ed anzi aveva anche chiesto la revisione del processo.

Un mese dopo aver scontato i nove anni di carcere, la morte: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Nasta e Massaro raggiunsero la sua abitazione e lo avvicinarono con una scusa, per chiedergli una informazione. Una volta che l'uomo si era avvicinato alla loro automobile, gli avevano quindi sparato a bruciapelo. Ma il movente non è mai stato pienamente accertato: i due, si sospetta, sarebbero stati solo gli esecutori materiali di un omicidio su commissione, ma il mandante rimane ignoto. In alcune intercettazioni, la compagna di Nasta parlava di una somma di denaro importante che il 32enne avrebbe ottenuto, ma anche questo non è mai stato pienamente comprovato o correlato alla vicenda. La sensazione è che si sia chiuso dunque solo il primo capitolo giudiziario su una vicenda ancora lunga.

"La sentenza di oggi non avrebbe potuto ridare la vita a Giuseppe, ma la sensazione di aver contribuito a dargli Giustizia ci ripaga di tanti sforzi", hanno detto gli avvocati Tullio Tartaglia e Antonio Leone, che difendono la famiglia Matarazzo, "e dimostra l’integrità ed i valori della nostra Gente, magistralmente rappresentata della Corte d’Assise di Benevento, chiamata a dare un segnale inequivocabile: nel Sannio lo Stato c’è.