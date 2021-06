Stava passeggiando nella Pignasecca, al centro storico di Napoli, con due grosse tartarughe esotiche, quando ha destato l'attenzione dei carabinieri motociclisti che stavano facendo controlli sul posto. I militari dell'Arma, del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno notato l'uomo, un 50enne napoletano, che trasportava un grosso recipiente di plastica e si sono avvicinati per capire di cosa si trattasse. All'interno del contenitore c'erano due grosse tartarughe. A quel punto, sono stati avvisati i carabinieri del Nucleo Cites di Napoli, allertati dal 112 su richiesta dei motociclisti, che hanno constatato che si trattava di due esemplari di trachemys scripta, le tartarughe a guance gialle, esemplari esotici dei rettili.

Si tratta, infatti, di tartarughe incluse nell’elenco delle specie invasive di rilevanza unionale, che vanno quindi denunciate al ministero dell'Ambiente. I due esemplari, invece, non erano stati denunciati, come accertato dai carabinieri del Cites. A quel punto per il 50enne è scattata una mega-multa da 2.300 euro. Mentre le due tartarughe sono state sequestrate. Il servizio Cites dei Carabinieri è un organo che tutela le specie di fauna e flora protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington, entrata in vigore in Italia nel 1980. Inoltre è deputato a contrastare il traffico di specie protette sul territorio nazionale. Prima dell'acquisto è necessario sempre verificare se gli esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle Autorità di gestione locali. Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall'acquisto.