Parco Santa Maria della Fede invaso dai motorini, aveva riaperto 15 giorni fa dopo 20 anni La denuncia del Comitato Santa Maria di Portosalvo: “Scooter e pallonate tra le lapidi del Cimitero degli Inglesi. Sia affidato ad una associazione”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Invaso dai motorini il Parco di Santa Maria della Fede, inaugurato dal Comune 15 giorni fa dopo 20 anni di abbandono. A denunciarlo sono i residenti della zona che hanno segnalato la vicenda al Comitato Santa Maria di Portosalvo. “Dopo l'inaugurazione del Parco – spiega Antonio Pariante, del comitato di Portosalvo – presieduta dal Sindaco Manfredi, con i rappresentanti della Regione e della Municipalità, lo storico giardino monumentale, già noto come il Cimitero degli Inglesi, è stato violato a pallonate e piroette di motorini. Se non verrà affidato ad una associazione che possa prendersene cura, il giardino storico rischia di tornare nel degrado. Serve subito un presidio”.

Il giardino storico riaperto dopo 20 anni

Il Giardino Storico di Santa Maria della Fede aveva riaperto i battenti, dopo 20 anni di chiusura, l'11 ottobre scorso. Si tratta del parco del cimitero acattolico degli Inglesi, un polmone verde aperto al pubblico tra Via Arenaccia e Corso Garibaldi, che, a partire dal 1826, ha accolto le spoglie di nobili, scienziati, artisti e gente comune, tutti cittadini britannici residenti in città.

Negli anni il cimitero, ricco di monumenti a custodia delle cappelle funebri, è stato inglobato dai palazzoni popolari del quartiere, ragion per cui se ne decise la chiusura spostando le tombe nel nuovo cimitero. Con la riapertura del Giardino Storico, anche la piazza antistante è stata bonificata e, da enorme parcheggio abusivo, è stata trasformata in zona pedonale con giardinetti e panchine. "Stiamo lavorando per rimette a posto il verde cittadino – aveva detto il primo cittadino – ma serve la collaborazione e la partecipazione di tutti affinché sia mantenuto il rispetto degli spazi comuni di cui usufruiscono soprattutto bambini e anziani".