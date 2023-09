Parcheggiatore abusivo a Napoli pretende i soldi: “È mancanza di rispetto non pagare” La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra): “È accaduto a Bagnoli. Ora basta”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il parcheggiatore abusivo a Napoli pretende i soldi per la sosta da un motociclista. Il conducente risponde che non ha spiccioli e il posteggiatore replica piccato e amareggiato: "Sono le 2 di notte, non si fa così, però. È mancanza di rispetto nei miei confronti". La scena è stata ripresa in un video con i cellulari e inviata al parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che l'ha pubblicata sui suoi canali social, denunciando quanto accaduto.

Borrelli (Avs): "Episodio a Bagnoli. Chiamati i vigili"

L'episodio, spiega Borrelli, sarebbe accaduto "nei pressi del Lido Fortuna a Bagnoli", quartiere dell'area occidentale di Napoli. Una zona molto frequentata, soprattutto di sera, dai giovani della movida, grazie alla presenza di lidi e chalet sul lungomare di Coroglio. Nel post, Borrelli, che raccoglie la segnalazione di un cittadino, aggiunge anche il commento di quest'ultimo: "Segnalo parcheggiatore abusivo che disturba continuamente". Il parlamentare ambientalista ha poi commentato il video, assicurando di aver chiesto alla Polizia Municipale di intervenire.

Nel video, si vede il parcheggiatore abusivo che chiede dei soldi ad un motociclista per lasciare il mezzo in sosta in strada. Quest'ultimo però risponde di non aver degli spiccioli con sé. Il posteggiatore non ci sta e rivendica il diritto della richiesta, anche in virtù dell'ora tarda: "È mancanza di rispetto nei miei confronti. Non si fa così". A Napoli il problema dei parcheggiatori abusivi purtroppo è atavico. Nonostante i controlli continui delle forze dell'ordine e le sanzioni che vengono quotidianamente irrogate, il fenomeno è difficile da estirpare. Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli da anni ha avviato una campagna contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.