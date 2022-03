“Papà in barella da 4 giorni”, donna minaccia e picchia il vigilante al Vecchio Pellegrini L’aggressione poco dopo la mezzanotte presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale della Pignasecca, al centro di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Paura al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove poco dopo la mezzanotte, una donna di 36 anni ha minacciato e aggredito una guardia giurata. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La donna, arrivata al di fuori dell'orario di visita, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, si sarebbe lamentata del fatto che il padre fosse ricoverato da 4 giorni su una barella e che non avrebbe nemmeno ricevuto dai medici notizie sul suo stato di salute. Per evitare che gli animi si scaldassero ulteriormente, la guardia giurata ha accompagnato la donna all’esterno. Quando sono arrivati sulle scale, però, la 36enne ha reagito, aggredendo il vigilante. La colluttazione è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri della Compagnia Centro. Entrambe le persone, sia il vigilante che la donna, sono state poi curate dal personale sanitario. Per la guardia giurata 10 giorni di prognosi, per la 36enne 3 giorni. Sono stati invitati a sporgere denuncia.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha denunciato una "notte di assurda violenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli. La peggio l'ha avuta una guardia giurata che è stata schiaffeggiata. Sono dovuti intervenire i carabinieri chiamati dai presenti per riportare l'ordine. La nostra solidarietà va al personale medico tutto e alle guardie giurate costretti a subire continui assalti da parte di gruppi di violenti e spesso anche di veri e propri criminali. Di questo passo ci scapperà il morto. Lavorare così è destabilizzante e umiliante. Cosa dobbiamo ancora aspettare per ottenere un presidio fisso di militari o uomini delle forze dell'ordine nei pronto soccorso del napoletano?".