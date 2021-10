Palazzo Reale a Napoli apre di notte, code con migliaia di turisti in piazza del Plebiscito Code con migliaia di turisti in piazza del Plebiscito ieri al Palazzo Reale di Napoli, aperto in via eccezionale di notte. L’ex reggia borbonica infatti ha aperto le porte dell’Appartamento Storico di Palazzo Reale al costo di 2 euro, dalle ore 20.00 alle 23.00 e sarà aperta anche domani, lunedì 1 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fb/Palazzo Reale di Napoli (Campanile)

Code con migliaia di turisti in piazza del Plebiscito ieri al Palazzo Reale di Napoli, aperto di notte. L’ex reggia borbonica infatti ha aperto le porte dell’Appartamento Storico di Palazzo Reale al costo di 2 euro, dalle ore 20.00 alle 23.00, con ultimo ingresso alle ore 22.00. Un’apertura straordinaria che ha richiamato tantissimi visitatori, con lunghe code fino al centro di piazza del Plebiscito. Il Museo sarà aperto anche domani, 1 novembre, con regolare biglietto e nei consueti orari, dalle 9.00 alle 20.00, con ultimo ingresso alle ore 19.00. I biglietti si possono acquistare direttamente presso la biglietteria del museo oppure online. Non è necessaria la prenotazione, ma nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid, è previsto l'uso della mascherina e la verifica del Green Pass.

Intanto, l’apertura notturna del Palazzo Reale di Napoli, guidato dal direttore Mario Epifani, ha riscosso un grande successo. “Molto apprezzata – è il messaggio che appare sulla pagina social del Palazzo Reale – l'apertura straordinaria serale di Palazzo Reale, con biglietto speciale di 2 euro. Siete stati veramente tanti stasera, un solo grande grazie”. Accompagnato dall’hashtag “RipArTiamo”.

I visitatori che ieri sono arrivati a Palazzo Reale hanno potuto così ammirare l'intero percorso museale, le splendide decorazioni degli ambienti, gli arredi e le collezioni d'arte, nonché l'installazione “Almost Home – The Rosa Parks House Project” dell’artista Ryan Mendoza, esposta nel Cortile d'Onore. Un weekend di Halloween che si annuncia molto positivo per la ripresa del turismo a Napoli, con il tutto esaurito che si registra in città tra alberghi e B&B.