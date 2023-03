Ospedale Santobono, mamma aggredisce e minaccia di morte l’infermiera: non voleva aspettare il turno

Infermiera del Pronto Soccorso del Santobono aggredita e minacciata di morte da una mamma. La donna pretendeva di far visitare subito il figlio, nonostante fosse stato classificato con un codice verde, di non particolare gravità. È quanto sarebbe accaduto ieri pomeriggio nell'ospedale pediatrico napoletano, secondo quanto denunciato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero. Si è trattato, dunque, come appreso da Fanpage.it da fonti qualificate, di un'aggressione di tipo verbale. Sul posto è arrivata comunque la Polizia di Stato.

A raccontare l'episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che parla della 17esima aggressione registrata nell'Asl Napoli 1 Centro nel 2023, la 27esima comprendendo anche l'Asl Napoli 2 Nord.

“Siamo stanchi, stanchi di lavorare così, stanchi di non essere tutelati da nessuno e di non essere rispettati. Siamo professionisti, vogliamo svolgere il nostro lavoro in maniera professionale ma così non ci viene permesso di farlo. Chiediamo ancora una volta di essere tutelati, chiediamo per l’ennesima volta la presenza di un drappello della polizia di pomeriggio e notte, chiediamo ancora una volta di essere rispettati! Ogni giorno siamo costretti a lavorare così, a breve scapperemo tutti e non rimarrà più nessuno a lavorare e a salvare vite. Siamo stanchi perché viene usato il pronto soccorso in maniera impropria, non è un centro commerciale ma bensì un luogo in cui si deve andare se c’è urgenza o necessità imminente di cure. Esistono i pediatri di famiglia che hanno l’OBBLIGO di visitare il bambino anche se ha la febbre e non inviarlo in maniera impropria in pronto soccorso spaventando il genitore che riversa le sue paure e le sue ansie su di noi trasformandole in aggressioni.