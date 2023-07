Operaio di 61 anni incastrato sotto chili di merce in un ingrosso di bibite, dramma a Casalnuovo Incidente sul lavoro a Casalnuovo, nel Napoletano. Dipendente ultrasessantenne resta incastrato sotto un muletto adibito al trasporto merci.

A cura di Redazione Napoli

Nel primo pomeriggio i carabinieri della tenenza di Casalnuovo, popoloso centro dell'area metropolitana partenopea sono intervenuti in via Napoli, all'interno di una azienda che si occupa di vendita all'ingrosso di bibite. Motivo? Un dipendente di 61 anni sarebbe rimasto incastrato sotto ad un muletto durante lo scarico di alcune merci. L’uomo è stato portato d’urgenza al Cardarelli ed è in prognosi riservata. Dinamica ancora da chiarire.