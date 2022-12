Odioso furto a scuola: rubati tutti i computer usati dagli studenti Furto in un Liceo nel Napoletano, rubati 15 computer portatili. I ladri hanno forzato la grata di una finestra, indagini dei carabinieri.

A cura di Redazione Napoli

Brutto episodio avvenuto stanotte a Sant'Antimo, comune della cintura Nord di Napoli, dove i carabinieri della tenenza locale sono dovuti intervenire al liceo "Laura Bassi" per una segnalazione di furto. Sul posto hanno rilevato che qualcuno aveva forzato la grata di una finestra e portato via 15 computer portatili. Avviate indagini per comprendere la dinamica e individuare la mano che ha compiuto il furto. È chiaro che il danno è soprattutto alla didattica e alle quotidiane funzioni dell'istituzione scolastica.

Purtroppo episodi del genere non sono rari: a ottobre di quest'anno poco lontano Sant'Antimo, ad Arpino, frazione di Casoria, rubinetti spariti, bagni non utilizzabili e scuola per forza di cose chiusa al plesso "Bellini" dell'istituto comprensivo "Nino Cortese", il tutto avvenuto al secondo giorno di scuola .

Più pittoresco il furto avvenuto a settembre nell'area Vesuviana, ovvero a Sant'Anastasia: un ladro di merendine, stato scoperto e arrestato in piena notte dai carabinieri nella scuola "Tenente Mario De Rosa": si trattava di un 27enne del Vesuviano, già noto alle forze dell'ordine.