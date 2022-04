Napoli, 39enne accoltellato a Porta Capuana: pugnalato alla gamba Un 39enne di Casoria pugnalato alla gamba da un gruppo di giovani nel cuore della notte. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un 39enne di Casoria pugnalato alla gamba da un gruppo di giovani. L'aggressione a Porta Capuana, nel centro di Napoli, nel cuore della notte. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. La vittima è un uomo di 39 anni originario di Casoria, nell'hinterland partenopeo, già noto alle forze dell’ordine, che è stato accoltellato questa notte in circostanze ancora poco chiare. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure mediche del caso e poi ha trasportato il 39enne presso il CTO, il presidio sanitario dei Colli Aminei, afferente all'Ospedale dei Colli.

Il ferito forse vittima di una rapina

Qui, sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato ferito durante un tentativo di rapina nei pressi di Porta Capuana, da alcuni giovani armati di coltello. Il 39enne è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni per una ferita alla gamba sinistra. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare ed identificare gli autori dell'aggressione.

Nella serata di Pasqua, un giovane di 16 anni di Mugnano di Napoli è stato ferito con una coltellata al torace mentre si trovava nei pressi di un bar di via Falcone a Marano. Il giovane è stato poi ricoverato presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, in prognosi riservata. Ancora da ricostruire cosa sia accaduto, se si sia trattato di una lite sfociata nelle coltellate, oppure di un tentativo di rapina finito male.