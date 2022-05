Nonno sviene in casa, il nipotino chiama i poliziotti che lo salvano col massaggio cardiaco a Napoli Il nipotino che era in casa col nonno è sceso subito in strada e ha incrociato per fortuna due poliziotti del commissariato di Pianura che sono accorsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nonno si sente male e sviene in casa. Il nipotino che è assieme a lui corre subito in strada e incrocia due poliziotti del commissariato di Pianura che erano in perlustrazione. Il piccolo immediatamente li richiama. I due agenti, vedendolo spaventato, accorrono. Salgono nell'appartamento, dove trovano il nonno privo di coscienza e cominciano subito le manovre di primo soccorso. Assistiti in contatto telefonico dai medici del 118, finalmente i due poliziotti riescono a rianimare l'anziano uomo, dopo diversi tentativi, praticandogli un massaggio cardiaco. L'episodio è accaduto domenica mattina, 15 maggio 2022, in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere di Pianura, nella zona nord occidentale del capoluogo partenopeo, a ridosso della collina dei Camaldoli.

A raccontare la storia a lieto fine è la Questura di Napoli, con un post su Instagram: "Vincenzo e Agostino, agenti del Commissariato Pianura – scrive – sono stati attirati dalla richiesta di aiuto di un ragazzino perché il nonno aveva avuto un malore in casa. I poliziotti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato l’uomo privo di coscienza, e sono subito intervenuti effettuando le manovre di primo soccorso. In contatto con i medici del 118, hanno praticato un massaggio cardiaco che ha consentito, dopo diversi tentativi, di rianimare l’uomo che ha ripreso a respirare autonomamente". L'episodio dimostra ancora una volta l'impegno della Polizia di Stato, sempre pronta ad accorrere a difesa dei cittadini e ad aiutarli nel momento del bisogno. Grazie all'intervento provvidenziale dei due poliziotti eroi, il nonno è tornato a riabbracciare il suo nipotino.