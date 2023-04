Non vuole aspettare, picchia il vigilante e sfonda a calci la porta dell’ospedale Villa Betania Guardia giurata aggredita al Pronto Soccorso di Villa Betania. Denunciato 48enne di San Giorgio a Cremano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania

Non vuole aspettare, così spinge contro un muro il vigilante e poi sfonda a calci la porta d'ingresso del Pronto Soccorso. È accaduto all'Ospedale Villa Betania di Ponticelli, nell'area orientale di Napoli ieri sera. Ancora da chiarire la dinamica di quello che è successo. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Ponticelli, che avevano ricevuto una segnalazione di una persona molesta dalla Centrale Operativa, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.

La guardia giurata sbattuta contro il muro

I poliziotti, quando sono arrivati sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata che era di presidio al nosocomio partenopeo. Quest'ultima ha raccontato che, poco prima, un uomo, dopo aver chiesto delle informazioni in merito ai tempi di attesa per un familiare arrivato in ospedale nel pomeriggio, aveva dato in escandescenze. L'aggressore, poi identificato in un uomo di 48 anni residente a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, secondo la ricostruzione, avrebbe spintonato la guardia giurata, fino a farla sbattere contro un muro.

Poi, avrebbe colpito con dei calci la porta di ingresso dell’accettazione del presidio ospedaliero Villa Betania, danneggiandola. A quel punto sono scattate le indagini. I poliziotti sono riusciti a identificare l'aggressore, che è stato denunciato per danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate. Non è la prima volta, purtroppo, che il personale del presidio ospedaliero viene aggredito da pazienti o dai loro familiari. Episodi del genere, purtroppo, sono già accaduti più volte nel corso degli ultimi mesi a Villa Betania.