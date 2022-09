Non gli piace lo sguardo e lo pugnala col cacciavite alle spalle per strada a Ischia L’aggressione in via Maronti a Barano d’Ischia alle ore 23,00 di ieri sera. L’aggressore è stato arrestato. Ha ferito i carabinieri e spaccato un vetro della gazzella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Non gli era andato giù lo sguardo del ragazzo incrociato per caso per strada, un semplice sconosciuto come tanti, così si è avvicinato di soppiatto alle spalle e lo ha pugnalato con un cacciavite. È accaduto ieri sera in via Maronti a Barano d'Ischia, uno dei comuni dell'Isola Verde, attorno alle ore 23,00. La vittima è un 34enne che stava parcheggiando lo scooter, aggredito di sorpresa da un 32enne di Lacco Ameno, già noto alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia allertati da una segnalazione al 112 che parlava di una lite in strada. Ma quando sono arrivati sul posto, i militari dell'Arma si sono trovati difronte uno scenario diverso.

L'aggressore ha rotto anche il finestrino della gazzella

L’uomo, come hanno appurato i militari, si è avvicinato a un 34enne che era in strada mentre parcheggiava il proprio scooter. I 2 non si conoscevano e il centauro, forse per uno sguardo di troppo, è stato aggredito dal 32enne che armato di cacciavite lo ha colpito alla spalla. I Carabinieri con non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in auto. Ma il 34enne, che era in stato di agitazione, non si è arreso e ha spaccato il vetro del finestrino posteriore destro della gazzella. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato, e ora è in attesa di giudizio. La vittima fortunatamente sta bene, non è ricorso alle cure mediche perché ferito solo superficialmente alla spalla. Sono rimasti feriti, invece, durante l'operazione, purtroppo, i Carabinieri che sono stati sottoposti alle cure mediche del caso e hanno ricevuto una prognosi di 7 giorni per la guarigione.