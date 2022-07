Non è la prima volta che un gabbiano aggredisce un cagnolino: “È successo anche un mese fa” Amerigo Di Gennaro, vigilante al Bosco di Capodimonte, a Fanpage.it: “Ho visto il gabbiano puntare e poi attaccare un cagnolino che era a spasso con un uomo che faceva jogging”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Non è la prima volta che un gabbiano attacca un cucciolo di cane al Bosco di Capodimonte. Oltre al cucciolo della turista straniera, aggredito e portato via alcuni giorni fa, è stato attaccato anche un altro cagnolino circa un mese fa. Un'aggressione alla quale ho assistito con i miei occhi. Il gabbiano ha urlato e poi è sceso in picchiata verso il cane, molto piccolo, che noi guardiani abbiamo soprannominato Pallino, perché gioca sempre con una pallina da tennis. Solo per miracolo il padrone è riuscito ad afferrarlo un secondo prima che il gabbiano lo raggiungesse”. A parlare a Fanpage.it è Amerigo Di Gennaro, vigilante del Bosco di Capodimonte.

Sono frequenti le aggressioni da parte dei gabbiani nel parco?

No, sono casi molto rari. Io lavoro al Bosco da 3 anni e mezzo e ho sentito solo di due casi del genere. L'aggressione alla quale ho assistito personalmente e quella del cagnolino portato via alla turista qualche giorno fa, che mi hanno raccontato diversi utenti del parco che vi hanno assistito. È accaduto di sera, attorno alle ore 20. La turista si trovava nella zona del Belvedere, che è più aperta e aveva con sé un cane piccolissimo senza guinzaglio che è stato aggredito e portato via dal gabbiano. Non sappiamo cosa gli sia accaduto.

Leggi anche Un drone per portare farmaci e analisi a Ischia e Procida: è la prima volta in Italia

Sono mai state attaccate persone?

No, non mi risulta che abbiano mai attaccato persone.

Cosa è accaduto nel caso della prima aggressione?

È successo circa 25 giorni fa. Mi trovavo a Porta di Mezzo, ossia l'entrata dei vialoni all'emiciclo, con altri frequentatori del parco. C'era una persona che viene tutte le mattine al parco a fare attività fisica ed ha un cane molto piccolo nero. Non conosco la razza. Siccome porta sempre una pallina da tennis in bocca, l'abbiamo soprannominato Pallino. Mentre il signore si incamminava col cane senza guinzaglio, abbiamo sentito un gabbiano lanciare un urlo fortissimo e scendere in picchiata avventandosi direttamente verso il cane. Ho visto con i miei occhi la scena. Solo per miracolo il padrone è riuscito ad afferrare il cagnolino tempestivamente, una frazione di secondo prima che il gabbiano lo raggiungesse, altrimenti l'avrebbe beccato o preso. Non riuscivo a credere ai miei occhi, non avevo mai visto una cosa del genere.

Cosa è successo dopo?

Nei giorni successivi il padrone è tornato, ma non ha più portato il cane con sé.