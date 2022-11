Neonato gravissimo al Monaldi è stato operato, intervento riuscito: ora è in terapia intensiva L’intervento è tecnicamente riuscito, l’aorta è stata corretta. Ma la prognosi resta riservata. Il bimbo era arrivato dalla Calabria ieri con un volo dell’Aeronautica Militare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

È stato operato all'Ospedale Monaldi di Napoli il neonato di 10 giorni affetto da una grave malformazione all'aorta, arrivato ieri dalla Calabria in imminente pericolo di vita con un volo dell'Aeronautica Militare. Il piccolo è stato sottoposto oggi al delicato intervento chirurgico, eseguito dall'equipe medica del dottor Guido Oppido, primario del Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del nosocomio partenopeo.

La prognosi è riservata, il bimbo in terapia intensiva

L'intervento è riuscito tecnicamente, a quanto apprende Fanpage.it. L'aorta è stata corretta. Ma la prognosi resta riservata. Il bimbo, che ha solo 10 giorni di vita, è ora in terapia intensiva, costantemente monitorato, come prevede la procedura post-operatoria. Le prossime ore saranno decisive per la ripresa del bimbo. Adesso bisognerà capire se ci possano essere stati eventualmente dei danni per le condizioni in cui il bimbo è arrivato in ospedale.

Il piccolo, infatti, quando è arrivato a Napoli era già in condizioni critiche, in imminente pericolo di vita, a causa di una grave malformazione all'aorta, una patologia che si può verificare nel corso della seconda settimana di vita. Proprio per questo motivo, la Prefettura di Catanzaro aveva richiesto un trasporto sanitario urgente all'Aeronautica Militare. L'aereo militare, partito da Roma Ciampino, è arrivato nel primo pomeriggio a Lamezia Terme. Qui ha prelevato il neonato e la sua mamma, nonché l'equipe medica che lo ha in cura, e ha trasportato tutti a Napoli Capodichino.

Allo scalo partenopeo, il bimbo ha trovato un'ambulanza del 118 che l'ha trasportato all'Ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno-Cto, dove è stato stabilizzato in attesa dell'intervento chirurgico eseguito, poi, nella giornata di oggi.