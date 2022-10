“Nella scuola a Materdei quando piove scoppiano le fogne e si allagano bagni e aule” La protesta delle mamme: “Costrette a ritirare i nostri figli da scuola perché i bagni sono inagibili. Così non si può andare avanti”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Nella scuola ‘Fava-Gioia' di Materdei, quando piove scoppiano le fognature, l'acqua esce dai bagni e allaga le aule”. A denunciarlo sono i genitori degli alunni del plesso di Salita San Raffaele. Le mamme questa mattina non hanno portato i propri figli a scuola in segno di protesta e hanno organizzato un presidio di protesta all'esterno della scuola. Quando piove, secondo i genitori, le aule si allagano a causa dei liquami provenienti dalle fogne. Per questo motivo, gli alunni della primarie e della secondarie inferiore (ex elementari e medie) da mesi sono costretti ad utilizzare solo 2 bagni.

La denuncia delle mamme

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha raccolto la denuncia di una mamma: “Vorrei segnalare le condizioni dei bagni dell'istituto comprensivo Fava Gioia, plesso Gioia – ha scritto la mamma a Borrelli – L’altra mattina abbiamo dovuto riprendere i bambini dopo due ore in quanto i bagni sono rotti. Il plesso resterà aperto utilizzando, a quanto pare, il solo bagno dei docenti per tutti gli alunni del plesso”.

Borrelli: "Bisogna accelerare i lavori"

“Abbiamo inviato una nota alla direzione scolastica – spiega Borrelli su Facebook – per capire bene cosa sia avvenuto, quali siano i tempi per ripristinare l’agibilità dei bagni e se il solo bagno docenti possa bastare a tutti. In ogni caso invitiamo ad accelerare sui tempi. La situazione delle nostre scuole è sempre più problematica. Occorre mettere in campo nuove risorse e soluzioni per garantire alle nuove generazione un’educazione senza interruzioni in strutture adeguate e sicure”.