Negozi e bar aperti in piena zona rossa a Napoli la Vigilia di Natale, nonostante i divieti. Raffica di controlli e multe nella giornata di ieri nel capoluogo campano da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine. In via dei Mille multata dai vigili urbani una sartoria perché era aperta nonostante non fosse nell'elenco delle attività consentite. Centinaia di controlli anti-assembramento nelle principali piazze e vie della città e dell'area metropolitana. Proprio per evitare assembramenti durante le feste di Natale, la Prefettura negli scorsi giorni aveva annunciato di intensificare i controlli.

Chiaia, oltre 100 controlli anti-Covid

A Chiaia, la Polizia Municipale ha battuto a tappeto la zona dei baretti tra via dei Mille e piazza dei Martiri controllando 111 persone e verbalizzandone 13 perché erano fuori casa senza autocertificazione e un motivo valido. Sono state controllate anche 35 attività commerciali e due sono state multate, una sartoria, come detto, e una profumeria, invece, per assembramenti all'interno del locale. Contestati anche tre verbali per infrazioni al codice della strada: uno perché il conducente circolava su un veicolo sequestrato e un altro perché l'autista non aveva la patente. Sono state elevate anche 16 multe per sosta vietata. Altri 2 negozi e 5 persone sono stati controllati nella zona di via Duomo. A Fuorigrotta invece sono stati controllati 5 negozi e 5 persone ed elevati 54 verbali per divieto di sosta. Nel quartiere Stella controlli a tappeto all'uscita della metropolitana di piazza Cavour e al mercato del Rione Sanità.

A Torre Annunziata 64enne cerca di forzare posto di blocco

A Torre Annunziata i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli. In via dei Mille hanno chiuso un bar al cui interno sono state sorprese alcune persone a consumare l'aperitivo. In Corso Vittorio Emanuele III un veicolo condotto da un sessantaquattrenne ha forzato un posto di controllo. Dopo un inseguimento di alcuni minuti nelle vie del centro storico, l'uomo è stato raggiunto e bloccato. A bordo della vettura trasportava diverse stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di un chilogrammo. Anche per lui è scattata la denuncia e il sequestro della merce.