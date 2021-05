Un 37enne è stato arrestato questa notte dagli agenti della Polizia di Stato per violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una donna. L'aggressione, denunciata dalla vittima, sarebbe avvenuta in via Lioy, una stradina che si trova al centro storico di Napoli, poco distante da via Toledo e Monteoliveto. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa, poiché alcune persone avevano soccorso una donna che era stata aggredita.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso dalla vittima che, poco prima, un uomo l'aveva molestata dandosi poi alla fuga all'arrivo di alcuni residenti accorsi alle sue grida di aiuto. Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato E.F., 37enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti della donna.

Non si fermano purtroppo i tentativi di violenza contro le donne in Campania, vittime di abusi e violenze anche in strada. Solo lo scorso 25 dicembre, la notte di Natale, a Napoli si è registrato un tentativo di violenza sessuale contro una donna, infermiera dell'Ospedale del Mare a Ponticelli. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. l'operatrice sanitaria, concluso il suo turno di lavoro, si stava dirigendo verso il parcheggio quando è stata avvicinata da un uomo che ha tentato un abuso. L'infermiera in quel caso è riuscita a richiamare l'attenzione del vigilante che è intervenuto efficacemente: mettendo in salvo la donna. L'aggressore è stato arrestato.