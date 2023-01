Napoli, vandalizzata la sede dell’associazione dei partigiani: danni a porte e uffici, rubata la tv Danneggiata la sede dell’associazione Nazionale Partigiani Italiani dove si trova anche la Biblioteca Popolare. Acampora (Pd): “Attacco politico e culturale”

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzata la sede di Rosso Democratico, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Capodimonte a Napoli. Sconosciuti si sono introdotti nella notte nei locali, sfondando la porta d'ingresso e hanno messo a soqquadro gli uffici, provocando ingenti danni. A denunciarlo il consigliere comunale Pd, Gennaro Acampora. "Ci hanno distrutto la porta, rubato una tv e fatto vari danni", afferma. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi di rito. Adesso i membri dell'associazione stanno cercando di rimettere in ordine gli uffici e stanno redigendo l'inventario dei beni, per vedere se sia stato sottratto anche qualcos'altro.

Il raid vandalico nella notte, arriva la polizia

Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia di Stato. Per Gennaro Acampora, "stamane un brutto risveglio, nella sede Rosso Democratico, Associazione Nazionale Partigiani Italiani Capodimonte, biblioteca popolare Borgo di Capodimonte. Sicuramente non ci fermiamo, nonostante il danno notevole, la nostra comunità deve reagire. Un attacco ad un presidio politico, culturale e sociale, nei prossimi giorni le attività non si fermeranno. Ora dobbiamo solo capire come ripartire, come aggiustare i danni, e rimettere tutto in ordine".

Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto, ricostruire il percorso effettuato dai responsabili del raid vandalico, individuarli ed identificarli. Al momento, i membri dell'associazione non escludono che il raid possa avere avuto una matrice politica.