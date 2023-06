Napoli, turisti e carabinieri aggrediti in piazza Dante da uomo con una spranga di metallo Turisti e carabinieri presi di mira da esagitato armato con una spranga di metallo. L’uomo reso inoffensivo con l’uso dello spray anti-aggressione.

A cura di Redazione Napoli

La spranga sequestrata

È un 34enne senza fissa dimora di nazionalità rumena l'uomo che ieri notte in piazza Dante ha aggredito con una barra di metallo dei turisti – che fortunatamente erano riusciti a fuggire – e poi ha tentato di fare altrettanto con una pattuglia di carabinieri contattata proprio dal gruppetto di aggrediti.

Il 34enne quando è stato bloccato dai militari ha estratto la barra nascosta sotto la giacca tentando più volte di colpire i militari che intanto avevano chiamato a supporto i colleghi del reggimento Campania. Con non poche difficoltà il 34enne, esagitato, è stato disarmato ma alla fine è stato necessario l’uso dello spray anti-aggressione per renderlo completamente innocuo. L’arrestato, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, è in attesa di giudizio mentre l’arnese utilizzato come arma è stato sequestrato.