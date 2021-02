in foto: Immagine d’archivio

Scoppia un incendio in un appartamento ai Colli Aminei dove abitano tre anziani. I vigili del fuoco corrono sul posto e li salvano eroicamente. Ma quando entrano in casa lo spettacolo che si trovano di fronte è assurdo. I tre anziani, due uomini di 58 e 60 anni e una donna di 65, vivono in totale abbandono e in condizioni di assoluto degrado. Sporcizia ovunque, feci sul pavimento, mozziconi di sigaretta spenti sui mobili e sui materassi. Nella casa non c'è né gas né corrente. Le tre persone vivono mangiando solo frutta. Sono italiani e benestanti, proprietari di diversi appartamenti, ma evidentemente non autosufficienti e senza nessuno ad occuparsi di loro. Soltanto personale dell'Asl, la mattina, va a far loro visita per somministrare alcuni farmaci. Una situazione al limite dell'invivibilità, sicuramente inaccettabile per un Paese civile, segnalata peraltro più volte dagli abitanti del condominio.

A fuoco un appartamento ai Colli Aminei

L'incendio risale a venerdì sera, attorno alle 23. A fuoco un appartamento al primo piano nel Viale degli Oleandri, ai Colli Aminei, nella Terza Municipalità di Napoli. Quando si accorgono del fumo che esce dalle finestre, i vicini, allarmati, chiamano subito i soccorsi. Sul posto arrivano gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco del distaccamento 3B Vomero, con supporto della 8B di Scampia, nonché il personale sanitario dell'ambulanza del 118. Ancora da chiarire l'origine delle fiamme. I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto e proprio grazie al loro intervento tempestivo, considerate le condizioni di choc e di abbandono dei tre anziani, hanno salvato loro la vita.

Il terzo anziano trovato sul letto nascosto dal fumo

I pompieri, infatti, sono stati subito avvisati dai presenti che all'interno dell'appartamento in fiamme c'erano delle persone. Hanno provato a bussare, ma nessuno ha aperto. Sono quindi riusciti ad entrare, hanno visto i primi due anziani che erano nel corridoio e li hanno portati in salvo sul pianerottolo, riuscendo a spegnere l'incendio che era divampato in cucina. Il terzo anziano, invece, era ancora a letto, in un'altra stanza, difficile da individuare anche a causa del fumo. I vigili del fuoco sono riusciti a farsi strada con difficoltà a causa della sporcizia che c'era nell'appartamento, con scatole e vestiti sporchi per terra. Mozziconi di sigaretta sul pavimento.

I tre anziani vivevano senza luce e gas, mangiando solo frutta

Quando le fiamme sono state domate, si è constatato che i tre anziani vivevano nell'appartamento senza luce né gas, nutrendosi solo di frutta. Sono state trovate soltanto delle cassette di mele e arance. I tre anziani sono stati poi affidati alle cure del 118 e ricoverati per i primi soccorsi all'Ospedale Cardarelli. Proprio venerdì mattina, però, si è scoperto che avevano dato mandato ad un legale per curare i loro interessi economici.