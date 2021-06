Una gattina investita e uccisa sulla strada: la famiglia mette una taglia di mille euro per trovare i responsabili. È accaduto a Napoli, dove nella zona della stazione del Corso Vittorio Emanuele della Funicolare di Montesanto sono stati affissi dei volantini da parte dei padroni disperati per la perdita del loro animaletto di compagnia. La gattina, recita l'avviso, sarebbe stata “investita tra il 25 e il 27 marzo 2021 in Corso Vittorio Emanuele, vicino alla funicolare di Montesanto. Aveva 4 anni. Offresi 1000 euro per video e informazioni esatte che porteranno conseguenze”.

"Salvata dalla strada, le volevamo bene"

“Abbiamo salvato quella gattina dalla strada – racconta l'autore dell'annuncio contattato da Fanpage.it – L'abbiamo cresciuta e le eravamo molto affezionati. Come mai la gattina era per strada? Non era fuggita, semplicemente non viveva costretta in casa. Ma entrava solo a mangiare e dormire. Non è mai scappata in quattro anni. Era molto prudente, restava sempre sul marciapiedi e non attraversava mai”. Da quando è stato affisso l'avviso però non ci sono stati ancora riscontri per risalire ai responsabili.

“Abbiamo ricevuto però – proseguono i familiari – molte telefonate di vicinanza e solidarietà, per darci sostegno morale”. Ma i mille euro sarebbero stati pagati? “Certo, come dice l'avviso”, assicurano. Dopo il restyling del Corso Vittorio Emanuele, con la sostituzione dei sanpietrini con l'asfalto, si sono verificati diversi incidenti, anche mortali lungo la strada. I cittadini hanno chiesto dissuasori e limiti di velocità per evitare nuovi incidenti.