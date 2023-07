Napoli, sfondano la banca e rubano cassaforte. Dentro ci sono 20 euro Rubata una cassaforte del tipo “cash in/cash out”. Indagano i carabinieri di Bagnoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sfondano la vetrata della banca, fanno irruzione all'interno e portano via la cassaforte. Ma per i ladri, quando la aprono, l'amara sorpresa. Dentro ci sono solo 20 euro. È accaduto questa notte a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, nella zona occidentale della città. I ladri sono penetrati all'interno di una banca che si trova in via Diocleziano 206, all'incrocio con via Pasquale Formisano, poco distante dalla stazione della metropolitana di Cavalleggeri d'Aosta. A fianco alla banca svaligiata c'è anche un ufficio postale.

Il furto nella notte

Il furto è avvenuto nel cuore della notte. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Bagnoli che hanno accertato che poco prima, degli ignoti avevano infranto la vetrata esterna di una banca per poi prelevare una cassaforte posta all’interno e fuggire. Nella cassaforte, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, pare vi fossero appena 20 euro. Si tratta di una cassaforte interna denominata "cash in/cash out", che è nella disponibilità dell'operatore allo sportello, nella quale vengono depositati i contanti da dare ai clienti che ne fanno richiesta allo sportello.

L’istituto di credito di Fuorigrotta

L'indagine dei carabinieri di Bagnoli

Al momento sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli per chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e rintracciare i responsabili del furto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di ricostruire quanto avvenuto e individuare e identificare i ladri che si sono resi protagonisti del furto.