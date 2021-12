Napoli, rissa al Pronto Soccorso del Cto ai Colli Aminei: 4 denunciati La lite scoppiata per futili moviti e sedata da un medico di turno e dal vigilante.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Panico tra pazienti e personale sanitario questa notte al Pronto Soccorso del Cto per una violenta rissa scoppiata per futili motivi tra quattro persone che erano in attesa. A placare gli animi ci hanno dovuto pensare, non senza difficoltà, il medico di turno e la guardia giurata, che sono riusciti a sedare la rissa. Sul posto, per fortuna sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato, allertati dalla centrale operativa, che sono riusciti ad evitare che la situazione potesse degenerare ancora e hanno identificato le persone coinvolte nella lite. Si tratta di quattro napoletani, tra i 23 e i 53 anni, di cui uno con precedenti di polizia. I quattro sono stati alla fine denunciati per rissa.

L'episodio è avvenuto nel cuore della notte, all'interno del Pronto Soccorso del Cto, il presidio ospedaliero dei Colli Aminei che fa parte dell'Ospedale dei Colli, assieme al Monaldi e al Cotugno. L'intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, che stavano eseguendo un servizio di controllo del territorio. I poliziotti sono stati inviati su disposizione della Centrale Operativa presso il pronto soccorso dell’ospedale C.T.O. per la segnalazione di una lite. Giunti sul posto, sono stati avvicinati dal medico di turno e dalla guardia giurata i quali hanno riferito che, poco prima, avevano sedato una rissa, nata per futili motivi, tra quattro persone. Gli operatori hanno identificato i quattro coinvolti nella rissa e li hanno denunciati. Per fortuna non ci sono state conseguenze peggiori, grazie all'intervento eroico del medico del Cto e del vigilantes.