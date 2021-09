Napoli, ragazzo 17 enne colpito da un proiettile al Rione Sanità Un ragazzo di 17 anni sarebbe stato colpito da un proiettile questa notte al Rione Sanità. Il giovane è stato ferito alla gamba sinistra da un colpo di pistola ed è stato accompagnato dallo zio all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Il colpo sarebbe stato esploso, per motivi non chiari, da sconosciuti al termine di una lite.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine d’archivio

Un ragazzo di 17 anni sarebbe stato colpito da un proiettile questa notte al Rione Sanità. Il giovane è stato ferito alla gamba sinistra da un colpo di pistola ed è stato accompagnato dallo zio all'Ospedale Cardarelli di Napoli. Ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Secondo quanto raccontato dal ragazzo, incensurato di Salerno e residente a Pagani, alla Polizia di Stato, il colpo sarebbe stato esploso, per motivi non chiari, da sconosciuti al termine di una lite.

La vittima ha riferito di essere stato ferito mentre si trovava nel Rione Sanità, al centro storico di Napoli, ma non ha saputo precisare in quale strada. Sull'episodio sono subito scattate le indagini delle forze dell'ordine.

Solo il 2 settembre scorso, un'altra aggressione ai danni di un giovane, quando un 28enne di San Pietro a Patierno, periferia nord di Napoli, è stato ferito a colpi di pistola nella notte. Ai medici e alle forze dell'ordine ha riferito di essere stato colpito da due giovani che avevano tentato di rapinarlo nei pressi della sua abitazione. Secondo quanto raccontato ai sanitari, in quel caso, il ragazzo arrivato intorno alle 22:30 al Pronto Soccorso del Cto, aveva detto di essere stato ferito da due sconosciuti in scooter, che lo avrebbero avvicinato nei pressi della sua abitazione, nel rione della Bussola, tra i quartieri napoletani di Poggioreale e San Pietro a Patierno. Lo avrebbero minacciato, intimandogli di consegnare soldi e telefono cellulare, e al suo tentativo di reazione avrebbero aperto il fuoco, esplodendo due proiettili e colpendolo a una gamba. Subito dopo si sarebbero dileguati.