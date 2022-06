Napoli, ragazzino va in giro armato: in tasca coltello con la lama da 10 centimetri Ogni settimana, al termine dei controlli del weekend, le forze dell’ordine si ritrovano con un inquietante quantità di armi sequestrate, in particolare coltelli e tirapugni.

Che a Napoli, così come in molte grandi città italiane vi sia un problema coi ragazzi che girano armati è un fatto acclarato e dimostrabile dati alla mano. A Napoli ogni 36 ore un minorenne viene arrestato o denunciato perché armato. Coltelli a serramanico, a molletta, a farfalla, tirapugni sono facilmente reperibili: nel giro di dieci minuti se ne può acquistare uno come Fanpage.it ha potuto dimostrare in una mini inchiesta con telecamera nascosta. Perché i ragazzini sentono l'esigenza di girare armati? «Per difesa dagli altri che girano armati» dicono ai nostri microfoni. È insomma un circolo vizioso e pericoloso dal quale non si esce facilmente.

Di certo c'è che ad ogni controllo, ad ogni operazione del fine settimana, le forze dell'ordine tornano con un discreto "bottino" di armi sequestrate. Ieri nel quartiere napoletano di Posillipo i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono stati impegnati nei controlli alla movida come accade ogni fine settimana. In strada tantissimi giovani, molti dei quali minorenni, tra questi anche un incensurato del Rione Alto.

Il ragazzo, 16 anni, era insieme ad altri amici sulle rampe di Sant'Antonio. All'1.30 i carabinieri li hanno controllati. Nelle tasche del giovane un coltello a ‘farfalla' dalla lama lunga 10 centimetri. Denunciato per porto abusivo di armi, il minore è stato affidato ai genitori e l'arma sequestrata.

I Carabinieri, impegnati anche nei locali notturni di via Coroglio, hanno denunciato per "occultamento di targa" 5 persone. Volevano oltrepassare impuniti l'ingresso della ZTL di Nisida coprendo le targhe dei loro scooter e delle loro auto per evitare la multa salata. Sono stati denunciati a piede libero. Nella stessa zona i militari hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo e segnalato alla Prefettura 4 ragazzi perche' assuntori di droga.