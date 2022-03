Napoli, morto Ciccio Barra, storico esponente della Sinistra e sindacalista metalmeccanico Lutto nella Sinistra napoletana per la morte di Ciccio Barra, era stato operaio metalmeccanico all’Alfa Avio di Pomigliano, sindacalista Uilm, consigliere regionale e senatore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nella Sinistra napoletana per la morte di Francesco Barra, detto Ciccio: aveva 72 anni. Nato a Somma Vesuviana nel 1949, era stato operaio metalmeccanico all’Alfa Avio di Pomigliano d’Arco e sindacalista Uilm. Aveva iniziato la sua attività politica con il Partito Socialista Italiano, per dare vita poi nel ’93 a Rinascita Socialista. Consigliere regionale della Campania dal 1990 al 1994 è stato eletto senatore dal 1994 al 1996 con il gruppo dei Progressisti e membro della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale). Quindi, ha aderito a Federazione Laburista dal ’94 al ’98 e Democratici di Sinistra dal '98, negli ultimi anni è stato il coordinatore regionale campano del movimento Socialismo del XXI Secolo.

Tantissimi i messaggi di vicinanza e condoglianze alla moglie Patrizia Nicolò, ai figli Vincenzo e Riccardo, e a tutta la famiglia. I funerali si terranno domani, 30 marzo 2022, alle ore 10, presso la Casa funeraria Cora di via Pomigliano 13 bis a Somma Vesuviana, e proseguiranno alla Chiesa Santa Maria del Pozzo, nel rispetto delle normative anti-Covid. Ciccio Barra, storico esponente della Sinistra partenopea e campana, aveva iniziato la sua attività politica con il Partito Socialista Italiano, che aveva lasciato nel 1993 per dare vita a Rinascita Socialista, formazione che partecipò alla coalizione dei Progressisti in vista delle elezioni politiche del 1994. Nell'occasione Barra fu candidato al Senato in Campania, venendo eletto nel collegio uninominale di Pomigliano d'Arco. Risultò uno degli unici due esponenti di RS (l'altro era il deputato Vincenzo Mattina) in Parlamento. Nell'autunno 1994, con tutta RS, aderì alla Federazione Laburista.