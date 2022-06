Napoli, minaccia ragazza in strada col coltello, la trascina in casa, la picchia e la violenta I poliziotti hanno trovato la giovane col volto sanguinante. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e denunciato per minaccia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Notte da incubo a Napoli per una giovane ragazza italiana aggredita e violentata da un 56enne napoletano. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, era riuscito a tenderle un agguato in strada, al centro storico. L'avrebbe avvicinata e minacciata con un coltello, poi sarebbe riuscito a trascinarla con forza nel suo appartamento che era poco distante. Qui, l'avrebbe picchiata selvaggiamente al volto e poi l'avrebbe molestata fisicamente. L'aggressione sarebbe avvenuta attorno alle ore 23,00 di ieri sera, come appreso da Fanpage.it da fonti istituzionali.

La ragazza è fuggita nella caserma dei vigili del fuoco

La giovane, per fortuna, ad un certo punto è riuscita a fuggire e si è precipitata nella caserma dei Vigili del Fuoco di via Del Sole, poco distante da piazza Dante, che l'hanno immediatamente soccorso e hanno chiamato la Polizia di Stato. Sul posto sono arrivati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato la giovane donna che, con il volto sanguinante, ha raccontato che poco prima, mentre stava rientrando a casa, un uomo armato di coltello l’aveva minacciata e aggredita per poi trascinarla nel suo appartamento per molestarla fisicamente.

Leggi anche Cede ringhiera sul lungomare di Napoli, ragazza fa volo di tre metri

L'aggressore è stato arrestato

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione identificandolo per un 56enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali nonché denunciato per minaccia. La ragazza è stata quindi portata in ospedale per le cure mediche del caso.