Napoli, cuoca 22enne molestata e picchiata al ristorante: il cliente le spacca il naso a testate Lettera a Fanpage della cuoca 22enne aggredita venerdì sera da un cliente: “Ho sempre odiato la violenza. Da un uomo su una donna è ancora più inaccettabile”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una giovane cuoca di 22 anni di un ristorante al centro storico di Napoli interviene per difendere la zia al bancone da un cliente arrabbiato per un ordine, a suo dire, sbagliato. Ma quest’ultimo prima molesta la ragazza, poi la colpisce violentemente con una testata in faccia, spaccandole il naso. L’aggressore si è poi dileguato senza prestare il minimo soccorso. L'episodio sarebbe accaduto, secondo quanto denunciato dalla giovane, nella tarda serata di venerdì, 25 febbraio 2022. La ragazza è stata trasportata in ambulanza del 118 all’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico con la rottura del setto nasale e 25 giorni di prognosi, salvo complicazioni. La giovane in una lettera a Fanpage.it: "Ho sempre odiato la violenza. Da un uomo a una donna è ancor più inaccettabile".

La lettera della ragazza a Fanpage

Una storia di violenza per futili motivi che la giovane ha voluto raccontare a Fanpage.it in una lettera firmata:

Ho un ristorante al centro storico e vorrei raccontarvi di un'aggressione successa ieri – venerdì 25 febbraio 2022 (ndr) – Erano le 23 di un normale venerdì ed io ero a lavoro. Mentre preparavo degli ordini in cucina ho sentito urla disumane da parte di un uomo; mi sono diretta fuori ed ho trovato quest'uomo di 50 anni che urlava contro mia zia parole pesanti, venendo di conseguenza richiamato all'ordine da quest'ultima ed invitato ad uscire all'esterno. Lui ha tentato di aggredirla. Vedendo tale scena sono intervenuta e mettendomi tra loro per evitare che il peggio accadesse. Mentre invitavo l'uomo ad indossare la mascherina e ad abbassare i toni nei confronti di una donna, quell'"uomo" ha ben pensato di toccarmi le parti intime e di urlarmi contro parole pesantissime. Con tutto il cuore gli ho urlato contro che era un viscido e doveva solo vergognarsi, il tutto seguito da una spinta. Le conseguenze sono tanta rabbia per il gesto ed un naso fratturato dovuto da un'improvvisa e violentissima testata. Se non ci fosse stato un mio conoscente adulto al mio fianco a bloccarlo lui avrebbe continuato con l'aggressione. Sarebbe potuto essere mio padre. Tra rabbia e dolore ringrazio solo Dio per avermi illuminato a mettermi tra lui e mia zia. Perché se fosse successo ad una donna di 55 anni non sarebbe stato lo stesso. Una donna di 55 anni che si trova ancora in pronto soccorso e sottoposta a diversi esami per rischio infarto, 3 prelievi tutti e 3 molto alterati, perché ha comunque subito il dolore di vedere una nipote aggredita con tale violenza e rabbia.

A scatenare la rabbia dell'uomo futili motivi, un ordine, a suo dire, sbagliato.