Napoli, folle corsa in Smart a piazza Garibaldi per sfuggire ai carabinieri: il video su TikTok Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale l’autista, un 21enne di San Giovanni a Teduccio, denunciato anche perché non aveva la patente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Corsa a folle velocità questa notte a piazza Garibaldi a Napoli: una Smart bianca fugge all'alt dei carabinieri in via Galileo Ferraris e corre per il centro della città, inseguita dalle gazzelle dei militari dell'Arma. Una fuga che prosegue per chilometri, con slalom tra le altre auto che si trovano in strada e finisce anche nei video degli abitanti, poi pubblicati su TikTok e altri social. La corsa "pazza" finisce poi su via Marina, dove l'auto viene bloccata finalmente dalle forze dell'ordine, all'altezza del parcheggio Brin dell'Anm. All'interno della vettura c'era una coppietta. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale l'autista, un 21enne di San Giovanni a Teduccio già noto alle forze dell’ordine, che è stato anche denunciato per guida senza patente. Era assieme alla sua compagna incensurata. L’auto è stata sequestrata mentre l’arrestato è in attesa di giudizio.

L'inseguimento è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, mercoledì 27 aprile 2022. Tutto è iniziato quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno notato una Smart bianca con all’interno una coppietta. I due giovani stavano percorrendo via Galileo Ferraris conversando serenamente con gli occupanti di un’altra auto che percorreva l’altra corsia ma nella stessa direzione. Le macchine dietro sono state costrette a rallentare, per consentire la conversazione tra gli occupanti le due auto. I militari dell'Arma a quel punto sono intervenuti, intimando alla biposto di fermarsi. L'autista, invece, ha pigiato sull'acceleratore. Ed è partito l’inseguimento, durato diversi chilometri e vari minuti tra auto e passanti che osservavano la “corsa” finita tra l’altro in rete sui diversi social network.

La centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, nel frattempo, monitorava il tutto e ha subito inviato altre gazzelle. I fuggitivi hanno imboccato piazza Garibaldi e poi raggiunto la rotonda dell’ex collocamento imboccando via Alessandro Volta, su via Marina, in direzione San Giovanni a Teduccio. I militari con un’altra gazzella sono riusciti a bloccare la Smart all’altezza del parcheggio Brin. A finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale Pasquale Noto, 21enne di San Giovanni già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che era in compagnia della sua compagna incensurata, è stato denunciato anche per guida senza patente. L’auto è stata sequestrata mentre l’arrestato è in attesa di giudizio.