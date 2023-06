Napoli, fanno esplodere la pompa di benzina con una bomba per rubare i soldi dalla cassa I carabinieri intervenuti in via della Villa Romana dopo la segnalazione del forte boato. La deflagrazione ha provocato ingenti danni. Sul posto anche gli artificieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fanno esplodere la pompa di benzina con una bomba artigianale per rubare i soldi dalla cassa automatica. L'episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, attorno alle 5,30, in via della Villa Romana, una strada che collega i quartieri orientali di Barra e Ponticelli a Napoli, e arriva fino al comune confinante di San Giorgio a Cremano. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Poggioreale, che sono intervenuti presso il distributore di carburanti dopo aver ricevuto la segnalazione di un forte boato. L'esplosione ha devastato il distributore, provocando ingenti danni.

Sul posto anche gli artificieri dei carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, tutte ancora da verificare, sembrerebbe che ignoti abbiano fatto esplodere un ordigno artigianale nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto all’interno della cassa automatica. Al momento sono ancora in corso le indagini. Sul luogo della deflagrazione sono arrivati anche i Carabinieri artificieri, la sezione rilievi del comando provinciale di Napoli e i militari dell'Arma della stazione Ponticelli. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare e identificare i responsabili di quanto avvenuto.

Proprio in questi giorni, il viadotto di via della Villa Romana è chiuso al traffico a causa di lavori ai plinti. Una situazione che ha generato grosso caos alla viabilità la scorsa settimana, con gli automobilisti costretti a fare percorsi alternativi per evitare le code e aggirare la chiusura della strada, che è un'importante arteria di collegamento della zona est di Napoli.