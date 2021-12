Napoli Est, comitati contro il sito di compostaggio: manifestazione il 20 dicembre Gli abitanti della zona orientale organizzano una manifestazione pubblica per lunedì 20 dicembre contro il sito di compostaggio di Ponticelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio (2020)

“No al biodigestore a Napoli Est”. I comitati della zona orientale contro la realizzazione del sito di compostaggio da 30mila tonnellate all’anno a Ponticelli. I cittadini della zona orientale stanno organizzando una manifestazione per lunedì 20 dicembre, presso l'aula consiliare in via Domenico Atripaldi a San Giovanni, nei pressi del laghetto, in occasione della riunione del consiglio della VI Municipalità, che si occuperà proprio “della futura realizzazione dell’impianto di compostaggio di Napoli Est”. “La nostra salute non ha prezzo – recita uno dei volantini che sta girando sulle chat – No alle misure compensative”.

Le misure compensative per Napoli Est

Ma cosa sono le misure compensative per gli abitanti di Napoli Est? Si tratta di alcuni benefici che i cittadini della zona orientale potrebbero avere in cambio della realizzazione dell’impianto di compostaggio sul loro territorio. Il sito sorgerà su un’area di 40mila metri quadrati all’interno di un’area più grande di 70mila metri quadrati che ospiterà il Polo Ambientale.

In proposito, nel corso dell’ultimo consiglio comunale sono state approvate alcune misure sui ristori. Una mozione del M5S, approvata a maggioranza, prevede compensazioni ambientali e agevolazioni Tari. Nello specifico, “destinare eventuali economie di gara e ulteriori fondi da reperire per la realizzazione di opere di compensazione ambientali e per il miglioramento della vivibilità dell’area circostante all’impianto che sarà realizzato, e destinare gli utili che verranno ricavati dalla produzione di biogas per agevolazioni Tari nel quartiere di Ponticelli”. Tra le ipotesi la realizzazione di un parco urbano, attualmente assente, e la riqualificazione di strade, marciapiedi e parcheggi pubblici.

Un altro ordine del giorno presentato dal Pd, impegna invece l’amministrazione Manfredi a “contenere l’impianto entro le 30mila tonnellate massime e di confermare la realizzazione anche di altri due impianti di compostaggio di analoga capienza nell’area nord e ovest della città. Ad arrivare a una raccolta differenziata del 100% a Napoli Est, migliorare lo svuotamento delle campane e lo spazzamento. Sono previsti poi ristori per i cittadini, interventi di rigenerazione urbana e infrastrutturale, il recupero del mare, la riduzione della tassa sui rifiuti per tutti i cittadini di Napoli a partire dai residenti della VI Municipalità”. Infine, il “monitoraggio costante dei comitati nell’eco-distretto”.