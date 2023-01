Napoli, due ragazzi pugnalati per uno sguardo di troppo e 14enne picchiato a calci e pugni in testa Pugnalati con più fendenti ai Quartieri Spagnoli, ricoverati al Pellegrini:10 giorni di prognosi. In zona Porto aggredito 14enne a calci e pugni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due ragazzi di 17 anni pugnalati al centro storico di Napoli stanotte per uno "sguardo di troppo". L'aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte, ai Quartieri Spagnoli, Le vittime hanno 17 anni e da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima i due mentre erano in una zona dei Quartieri Spagnoli insieme ad altri amici venivano picchiati e feriti com armi bianche da un gruppo di coetanei. I due si sono portati poi in via San Carlo, nei pressi di piazza Trieste e Trento. Qui sono intervenuti i carabinieri che indagano sulla vicenda.

Pugnalati con più fendenti ai Quartieri Spagnoli

I due giovani sono stati subito soccorsi dall'ambulanza del 118, che ha trasportato i ragazzi all'Ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca. Per la prima vittima la seguente diagnosi: “10 giorni di riposto per ferita dell'anca e della coscia senza menzione di complicazioni, ferite multiple da punta e taglio faccia laterale di coscia destra e mano destra, ferita lacero contusa al dorso nasale".

Per la seconda vittima questa la diagnosi: "10 giorni di riposo per ferita da punta e taglio regione nucale e regione laterale destra del collo". I ragazzi sono stati affidati ai propri genitori. Indagini in corso da parte dei Carabinieri delle stazioni San Giuseppe e Quartieri Spagnoli.

Zona Porto, 14enne picchiato per uno sguardo di troppo

Poco prima, verso le 23,00, i Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti a via Enrico De Marinis, nel quartiere Porto, per un’aggressione ad un minorenne. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che poco prima un 14enne mentre era in compagnia di altri amici era stato aggredito da altri giovani suoi coetanei che lo colpivano con calci e pugni. Il motivo dell’aggressione potrebbe essere uno sguardo di troppo. Il 118 intervenuto sul posto ha medicato il 14enne diagnosticando un “trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa zona frontale". Ragazzino affidato ai propri genitori. Indagini in corso per ricostruire la vicenda con i Carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere presenti in zona.

Denunciato un 16enne per resistenza

Sempre stanotte, nel quartiere Avvocata, i Carabinieri della compagnia Napoli centro hanno denunciato un 16enne per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno sorpreso il ragazzo a Largo Ecce mentre era a bordo di uno scooter in compagnia di una 14enne. I 2 non indossavano il casco e all’alt il 16enne non si fermava ma invertiva la marcia tentando di fuggire. Uno dei Carabinieri è riuscito a bloccare i centauri che perdevano il controllo dello scooter per poi cadere. Stanno tutti bene. Denunciato infine un parcheggiatore abusivo a piazza Matteotti e sequestrati 7 scooter.