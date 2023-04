Napoli, donna 58enne denuncia il furto dell’auto e ne compra una nuova, ma l’aveva dimenticata in strada La signora era andata a mangiare in un ristorante del Vomero, in via Altamura, dimenticando completamente dove avesse lasciato l’auto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di Mario Amitrano

Parcheggia l'auto al Vomero, va a mangiare al ristorante e quando esce non la trova più. Denuncia il furto ai carabinieri e ne compra una nuova. Dopo un mese, però, scopre che l'auto era ancora parcheggiata dove l'aveva lasciata quel giorno, sulle strisce blu in via Saverio Altamura, con le multe per divieto di sosta che si sono ormai accumulate sul parabrezza. Aveva solo dimenticato il posto. La protagonista della storia è una donna di 58 anni, che ha presentato la denuncia ai carabinieri di Bacoli, in provincia di Napoli. L'autovettura, una Fiat Panda blu, smarrita a inizio marzo, è stata ritrovata poi ieri pomeriggio, lunedì 17 aprile 2023, come confermano fonti ufficiali a Fanpage.it.

Il racconto dell'auto dimenticata in strada

A raccontare la storia è il giornalista Mario Amitrano, che ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook:

"Come già mi era capitato qualche tempo fa al Vomero, ho notato, questa volta in via Saverio Altamura nel quartiere Arenella di Napoli, una Fiat Panda con il parabrezza pieno di contravvenzioni. Mi è venuto il dubbio che potesse essere una macchina rubata e poi abbandonata, ho inserito il numero di targa nell'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'Interno e ho avuto la conferma: auto rubata e furto denunciato ai Carabinieri di Bacoli (Na) a inizio marzo 2023".

Poi aggiunge:

Questa mattina ho contattato quindi quel Comando, mi sono presentato e ho raccontato tutto, indicando via, targa, modello e colore dell'auto. Trovandomi nuovamente a passare di lì nel pomeriggio ho trovato una pattuglia dei Carabinieri vicino alla macchina con una signora che poi ho capito essere la proprietaria. Mi sono presentato come l'autore della segnalazione: in pratica la signora aveva dimenticato dove aveva parcheggiato e, questo ai primi di marzo, aveva denunciato il furto della propria autovettura dopo essere andata a cena in un ristorante cinese della zona.

"Aveva comprato un'auto nuova"

Poi, Amitrano conclude il suo racconto: