Morto l’imprenditore della moda Giovanni Sorbino, pioniere dei jeans a Napoli L’imprenditore aveva 89 anni. Ha creato un colosso dell’abbigliamento che oggi vende in tutto il mondo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo della moda a Napoli: addio all'imprenditore Giovanni Sorbino, molto noto nel settore dell'abbigliamento per essere stato uno dei pionieri dei jeans nel capoluogo partenopeo, fin dagli anni '60. Suoi i marchi Sorbino e Dooa. Era anche molto tifoso del Calcio Napoli, di cui è stato anche sponsor nel corso degli anni. Festeggiava ogni compleanno con una maglietta azzurra con il numero dei suoi anni e le firme dei calciatori. Sorbino si è spento all'età di 89 anni. Aveva un grande rapporto anche con molti giocatori napoletani. Il club partenopeo gli aveva anche donato una targa per uno dei suoi compleanni e le foto erano state pubblicate dal figlio Ciro sui social.

Negli anni '80 anche Diego Armando Maradona si recò presso il suo negozio a Forcella. Il marchio è poi cresciuto nel tempo affermandosi a livello nazionale ed internazionale. Dalle piccole botteghe si è passati al grande capannone al Cis di Nola negli anni '90. Oggi Sorbino e DooA vendono in tutto il mondo. L'azienda ha raggiunto un livello internazionale ed è portata avanti dai figli Ciro, Modestino e Giuseppe e dai nipoti. Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in queste ore per la terribile perdita.