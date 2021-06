Non è più una aggressione ma un omicidio l'accoltellamento avvenuto ieri a Cicciano, popoloso centro del Napoletano: è morto oggi morto all' ospedale di Nola il 57 enne ferito ieri pomeriggio. L' uomo era stato colpito con cinque fendenti in via Borgo di Corpo di Cristo da uno sconosciuto giunto – secondo alcune testimonianze- a bordo di un' auto. Le indagini sull'accaduto sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Nola e della Stazione locale, che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona.