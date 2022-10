Morto il filologo Costanzo Di Girolamo, esperto di letteratura romanza: lutto alla Federico II Era tra i massimi esperti di letteratura trobadorica. Pioniere della digitalizzazione applicata alle materie umanistiche.

Lutto all'Università Federico II di Napoli per la scomparsa del professor Costanzo Di Girolamo, filologo romanzo, tra i massimi esperti della antica letteratura trobadorica, occitana e catalana, morto all'età di 74 anni. "La comunità accademica federiciana è in lutto per la scomparsa del Professore – scrive l'ateneo fredericiano – La comunità accademica si raccoglie intorno alla famiglia, agli amici, agli allievi, ed ai colleghi, che non dimenticheranno accanto al severo rigore dei suoi studi la sua affabile e intelligente ironia".

Era tra i massimi esperti di letteratura trobadorica

Metricista raffinato, acuto teorico della letteratura, filologo romanzo attento non solo alla ricostruzione testuale, ma alla complessiva ermeneutica dei testi, Costanzo Di Girolamo è unanimemente riconosciuto tra i massimi specialisti della antica letteratura trobadorica, occitana e catalana, ma ha offerto anche contributi ed edizioni decisive per lo studio dell'antica lirica italiana.

Emerito di Filologia e linguistica romanza, è stato Lecturer di Lingua e letteratura italiana alla McGill University di Montréal (1972-74); Assistant Professor di Letterature romanze medievali alla Johns Hopkins University di Baltimora (1974-79); dal 1977 al 1979 Fellow residente di Villa I Tatti a Firenze; professore di Teoria della letteratura all'Università della Calabria (1977-86), poi di Filologia romanza nella stessa Università (1986-89); infine professore di Filologia e linguistica romanza all'Università di Napoli Federico II (1989-2018), dove è stato a lungo coordinatore del Dottorato di ricerca in Filologia moderna.

Pioniere della digitalizzazione umanistica

Pioniere nelle Digital humanities, a lui si devono l'allestimento del Rialc, il Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, e del Rialto, il Repertorio informatizzato dell'antica letteratura trobadorica e occitana, nonché la fondazione della rivista "Lecturae Tropatorum", a tutt'oggi punti di riferimento imprescindibili per gli studiosi di lirica medievale.