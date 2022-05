A Napoli è “vietato” morire di domenica e festivi: le Municipalità vogliono chiudere le anagrafi La lettera delle Municipalità al direttore generale: “Manca il personale, subito una riforma con un unico sportello aperto la domenica per tutta la città”

A cura di Pierluigi Frattasi

Nelle Municipalità manca il personale per tenere aperti gli sportelli dell'anagrafe che registrano morti e nuovi nati anche la domenica e i festivi. Gli uffici dei parlamentini non riescono a stare aperti in questi giorni a causa della penuria di dipendenti e il servizio rischia di chiudere, soprattutto in vista dei prossimi pensionamenti che renderanno ancora più critica la situazione. Da qui, la lettera inviata ieri, 5 maggio 2022, dal direttore della I Municipalità al direttore generale e al segretario generale del Comune di Napoli dove viene avanzata una "richiesta di riorganizzazione dei servizi di stato civile nei giorni festivi e nella giornata di domenica". La proposta? Un unico sportello anagrafe aperto la domenica e i festivi per tutta la città per comunicare almeno i decessi entro le 24 ore. Sportello da collocare al centro storico, probabilmente a piazza Dante, dove impiegare i pochi dipendenti disponibili a turno.

Anselmi (Cisl Fp): "Comune senza personale, subito assunzioni"

"Il Comune di Napoli è in una situazione senza precedenti – commenta Agostino Anselmi, segretario Cisl Fp – C'è assoluta carenza di personale in tutti i settori, anche in quelli delle categorie A e B. Non abbiamo più autisti, non possiamo più assicurare il servizio della Protezione Civile perché siamo rimasti con 5 tecnici. Non riusciamo più ad assicurare il servizio cimiteri – vedi l'obitorio giudiziario del Policlinico – ed il servizio verde pubblico per l'assenza di personale di categoria A e B, non abbiamo più bidelli e personale amministrativo nelle Municipalità e adesso spunta anche una proposta per non assicurare più i servizi dei nati e morti di domenica propio perché no c'è personale. Occorre subito una inversione di rotta con nuove ingressi. Le 1000 assunzioni annunciate dal Comune in 3 anni sono un pannicello caldo considerando che a breve andranno in pensione altri 1200 dipendenti".

"Bisogna assumere e stabilizzare gli istruttori socio educativi per gli asili nido – conclude Anselmi – che sono collocati come idonei in graduatoria da 5 anni e vengono chiamati ogni anno a tempo determinato e poi bisogna stabilizzare i 40 dipendenti del REI che a giugno e a dicembre arrivano a 36 mesi di lavoro effettivo e che non sono evidenziati nei profili del Concorsone".

La richiesta delle Municipalità

Nella nota inviata dalla I Municipalità a Palazzo San Giacomo nella giornata di ieri, si evidenzia che: