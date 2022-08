È morta Rosa Russo Iervolino. Fu ministro e sindaco di Napoli Morta nella notte fra 30 e 31 agosto Rosa Russo Iervolino. È stata due volte sindaco di Napoli e più volte ministro negli anni Ottanta e Novanta.

È morta Rosa Russo Iervolino, aveva 85 anni, era nata il 17 settembre 1936. È stata per due volte sindaco di Napoli ma nella sua lunga carriera politica, iniziata nella Democrazia Cristiana, aveva ricoperto numerosi incarichi di rilievo. È stata prima donna sindaco partenopeo e anche prima donna ministro degli Interni, è stata ministro dell'Istruzione ed è stata la prima donna ad essere presa seriamente in considerazione durante le elezioni per la Presidenza della Repubblica.

Lasciato l'incarico di sindaco di Napoli, era tornata a vivere a Roma. Gli acciacchi dell'età si erano fatti sentire più pesanti, da qualche tempo non deambulava più. Qualche mese fa, le sue ultime apparizioni pubbliche: nel Vesuviano, ad un incontro di donne e poi la volontà di andare a rivedere Bagnoli, accontentata da coloro che le erano vicino che la portarono al Circolo dell'Ilva.

La lunga vita di Rosa Russo Iervolino, per tutti Rosetta, inizia in una famiglia di personaggi di altissimo livello: il padre era Angelo Raffaele Jervolino (il cognome di Rosetta fu poi trascritto con la I per un errore di anagrafe) più volte ministro della Dc, la mamma era Maria De Unterrichter, insegnante discepola di Maria Montessori, parlamentare. I due furono entrambi presenti all'Assemblea Costituente.

In uno dei libri più noti degli ultimi anni, "La Casta" di Gian Antonio Stella e Marco Rizzo, Rosa Iervolino è tra le poche che viene citata non per sprechi o per vita sregolata ma come esempio di una esistenza minimalista ai limiti dello spartano. Eredità dei genitori, spiegava la stessa Iervolino.

Si legge nel libro:

Quella della famiglia Iervolino è una storia esemplare, per capire come vivevano i politici di allora. Il padre, Angelo Raffaele Iervolino, un avvocato antifascista salvato da papa Pio XII che gli aveva offerto rifugio in Vaticano e ministro nel governo Badoglio, era uno dei democristiani più in vista della Costituente. E anche la madre, Maria de Unterrichter, era deputata. Ma, avrebbe raccontato anni dopo Rosetta a «Gente» in un memoriale, «non era facile trovare un posto dove abitare: le case mancavano e i miei non erano certamente ricchi. Alla fine fu trovata una soluzione che doveva essere temporanea e durò invece ben nove anni. Io con mia madre e mio fratello fummo ospitati presso il convento delle Madri Pie di via Bonifacio VIII, mentre papà andò a stare in viale delle Mura Aureliane, presso i frati francescani. La famiglia si riuniva solo il sabato e la domenica quando, tutti insieme, tornavamo a Napoli nella vecchia casa sul porto. (…)

La mamma dormiva in un vero letto posto in un angolo, mentre sulla parete opposta c'erano due poltrone-letto per me e per mio fratello. Sul lato della finestra trovava posto un tavolino verde che aveva funzioni di scrittoio per mamma. Pranzi e cene da convento postbellico: «Spesso la minestra delle suore non riusciva a saziare il nostro appetito. Allora mamma apriva il primo tiretto del cassettone, che aveva anche funzioni di dispensa. Il pasto veniva rinforzato con qualche fetta di soppressata o qualche tarallo che zia Concetta ci faceva portare da Napoli». Luì stava al governo, lei alla Camera. Eppure, c'è da sorriderne davanti alle auto blu di oggi, i due s'incontravano la mattina «al capolinea del bus 64 per andare insieme a Montecitorio.

Poi, il matrimonio. Una unione felice, ma purtroppo breve. Sposata il 26 ottobre 1964 con Vincenzo Russo, medico di Vasto in provincia di Chieti, Aldo Moro testimone di nozze (che ritardò per aver sbagliato chiesa, raccontava lei), tre figli: Michele, Maria Cristina e Francesca e poi la morte del consorte in giovane età e il resto della vita fatta prima di politica e di figli e poi nipotini.