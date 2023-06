Migliaia di giocattoli, pulcinella e gadget del Napoli falsi sequestrati tra via Toledo e Lungomare: riempiti due camion Riempiti due camion di oggetti contraffatti e venduti illegalmente. Sequestrati migliaia di gadget, multe per 9mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Migliaia di occhiali, giocattoli, cinture, gadget del Calcio Napoli, borse e souvenir della città, come pulcinella e calamite, tutti rigorosamente falsi o contraffatti, sequestrati tra via Toledo e il Lungomare di Napoli. L'operazione anti-abusivismo della Polizia Locale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito, è scattata ieri mattina. I blitz dei caschi bianchi si sono concentrati nelle strade dello shopping e del turismo, prese d'assalto nel weekend dai turisti e preda degli ambulanti abusivi. Nel mirino, tra le altre, l'area pedonale di via Toledo, via Cesario Console, sul Lungomare, e via Riccardo Filangieri Gonzaga a Chiaia. Tutto il materiale è stato sequestrato. Riempiti due camion di oggetti contraffatti e venduti illegalmente.

Sequestrati migliaia di gadget, multe per 9mila euro

In azione il personale delle Unità Operative Chiaia, Avvocata e PIC, che ha effettuato una vasta operazione contro il commercio abusivo ambulante. Nel corso dei controlli messi in atto dagli agenti della polizia locale sono stati sequestrati tantissimi oggetti di vario tipo: tra questi, ma solo per citarne alcuni, 173 giocattoli, 19 t-shirt Calcio Napoli, 59 cappellini del Calcio Napoli, 15 mattonelle di ceramica con immagini turistiche di Napoli e dintorni, 3 maschere di pelle, 135 teli bandiere, 45 pellicole per cellulari, 1.073 paia di occhiali, 305 cinture, 405 calamite, 16 accessori per cellulari, 20 portafogli e 22 borse contraffatte di noti marchi. I vigili urbani hanno elevato 10 verbali per commercio itinerante, con sanzioni per circa 9mila euro. Tutto il materiale sequestrato è stato poi portato presso le Unità Operative.