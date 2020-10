È morto il medico di famiglia Ernesto Celentano di Secondigliano, sessantenne, massimalista con circa 1500 mutuati, affetto da Covid19. Il dottore, con studio nei pressi di via del Cassano, nell'area nord di Napoli, era ricoverato da diversi giorni a causa delle complicazione legate al Coronavirus, presso l'ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento regionale per la lotta alla pandemia. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, fino al decesso. È l'ennesima vittima tra il personale dei medici di base in prima linea negli ambulatori nella lotta al Coronavirus da quando è scoppiata la pandemia, che attualmente è arrivata alla sua seconda fase. Celentano aveva in cura numerosi pazienti positivi al Coronavirus. Ed è stato proprio così che i suoi assistiti hanno scoperto che il loro medico di famiglia si era ammalato, quando hanno provato a chiamare in studio e non hanno più trovato il proprio medico.

Altri 3 medici di famiglia di Secondigliano ricoverati per Covid

Secondigliano e San Pietro a Patierno sono tra le zone più colpite dalla seconda fase della pandemia del Coronavirus che è scoppiata dopo l'estate. Si contano molti contagi. Massima attenzione soprattutto nei luoghi pubblici più a rischio dove avvengono continui contatti tra le persone, dalle palestre alle scuole. Sono 3 i medici di famiglia della zona attualmente ricoverati per Covid al Cotugno. Gli ambulatori medici sono la frontiera verso la pandemia, dove spesso si ritrovano decine di pazienti, con sintomi da Covid19. In diversi casi, purtroppo, è stato riscontrato che i pazienti non indossino la mascherina. Altri arrivano senza la prenotazione. Difficile contenere i contagi, se non si adotta rigorosamente il sistema del triage telefonico in vigore durante il lockdown.